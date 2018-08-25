Köşemize düzenli katkı veren okurlarımızdan Mustafa Ertuğrul, birkaç önemli konuya parmak basmış:

"Kendimizi sorguluyor muyuz?

Hayır. Ne çabuk unutuyoruz her şeyi...

Birbiri ardına patlamalar yaşanırken, AVM'lere daha kontrollü giriliyordu.

Şimdi sadece aç/kapa...

Siz çok geziyorsunuz, biz ailecek gezemiyoruz. Ben İstanbul'dan memleketim Marmaris'e gittim, oradan çocuklar ve komşularla Efes'e uğradık.

Giriş 50 TL. 10 TL de araç park parası. Hadi gir Efes'e girebilirsen. Dört kişi 200 lira.

Ayrıca çocuklarla yeme içme 500 lirayı buluyor. Üstat, nasıl gezelim biz? Bir de böyle anlatsanız gezip gördüğünüz yerleri (tüm basın). Ha bu arada Marmaris Yeşilbelde'ye bir kahve içmeye beklerim." YAZAR

NOTU:

Okurum son derece haklı.

Bundan sonra gezi yazılarında fiyat vereceğim.

Bu konuda okurlarıma, Teve2'de Mert Savaş'ın hazırlayıp sunduğu 'Rehber' programını tavsiye ediyorum.

Mert; girdiği çıktığı yerlerin, yediği içtiği her şeyin kuruş kuruş parasını söyleyip gerçekten de rehberlik ediyor.