Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Okurum çok haklı
YÜKSEL AYTUĞ
25 Ağustos 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Okurum çok haklı

Köşemize düzenli katkı veren okurlarımızdan Mustafa Ertuğrul, birkaç önemli konuya parmak basmış:
"Kendimizi sorguluyor muyuz?
Hayır. Ne çabuk unutuyoruz her şeyi...
Birbiri ardına patlamalar yaşanırken, 'lere daha kontrollü giriliyordu.
Şimdi sadece aç/kapa...
Siz çok geziyorsunuz, biz ailecek gezemiyoruz. Ben 'dan memleketim 'e gittim, oradan çocuklar ve komşularla 'e uğradık.
Giriş 50 TL. 10 TL de araç park parası. Hadi gir Efes'e girebilirsen. Dört kişi 200 lira.
Ayrıca çocuklarla yeme içme 500 lirayı buluyor. Üstat, nasıl gezelim biz? Bir de böyle anlatsanız gezip gördüğünüz yerleri (tüm basın). Ha bu arada Marmaris Yeşilbelde'ye bir kahve içmeye beklerim." YAZAR
NOTU:
Okurum son derece haklı.
Bundan sonra gezi yazılarında fiyat vereceğim.
Bu konuda okurlarıma, Teve2'de Mert Savaş'ın hazırlayıp sunduğu 'Rehber' programını tavsiye ediyorum.
Mert; girdiği çıktığı yerlerin, yediği içtiği her şeyin kuruş kuruş parasını söyleyip gerçekten de rehberlik ediyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN