Ünlü gurme ve program sunucusu Vedat Milor kuyuya bir taş attı, bütün millet çıkarmaya çalışıyor.

Milor, sosyal medya da bir anket başlattı, 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' diye... Tam 437 bin kişi ankete katılıp fikir beyan etti. Aynı gün neredeyse tüm internet haber siteleri ve televizyondaki haber bültenleri haberi verip aynı anketi sokakta tekrarladı.

Yahu menemen en önemli memleket meselesiymiş de haberimiz yokmuş meğer. Yaşadığımız apartmanda yönetim kurulu toplantısı olur, katılmayız. Çocuğun okulunda veli toplantısı yapılır, gitmeyiz. Yaşadığımız beldede siyanürle altın aranması için ÇET raporu bilgilendirme toplantısı olur, aldırmayız. Ama konu menemen olunca, pür dikkat kesilir, 'sosyal sorumluluk'(!) üstleniriz. Diyeceğim o ki; durumumuz, menemenden daha karışık!

Meraklısı için not: Anket, yüzde 51 ile 'soğancılar' lehine sonuçlandı.