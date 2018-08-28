Düşünün; bir televizyon programına konuk olmuşsunuz, sunucu bir anda ayağa kalkıp üzerinize kusuyor. Ne yapardınız?

Olay, Norveç'in TV2 kanalında aynen yaşandı.

'Good Sommer Norge' isimli talkshow programında sunuculuk yapan Linn Wiik, yayın esnasında yerinden hızla kalkarak konuğu Vegard Harm'ın üzerine kustu. Çok mahcup olan Wilk, "Hamile olduğumu bu şekilde açıklamak istemezdim. Biraz midem bulandı, su içersem iyi hissedeceğimi düşündüm. Ama ikinci yudumu alır almaz kendime hakim olamadım" dedi. İşin asıl ilginç yanı ise konuğunun müthiş soğukkanlılığıydı. Sunucunun üzerine kusmasına aldırmayarak, sanki hiçbir şey olmamış gibi hikayesini anlatmaya kaldığı yerden devam etti.

Bu arada bizim ekranlarımızda da karnı burnunda haber bülteni ve program sunan kardeşlerim var; aman diyeyim...