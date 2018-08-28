Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda derin dondurucu satışı ve kullanımı yasaklansın ki, garibanın kursağına et girsin. Millet. kestiği kurbanın etini bir yıl sonra yiyebilme 'fırsatını' kullanamayıp dağıtsın.
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