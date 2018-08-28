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YÜKSEL AYTUĞ
28 Ağustos 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Zap’tiye

Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda derin dondurucu satışı ve kullanımı yasaklansın ki, garibanın kursağına et girsin.
Millet. kestiği kurbanın etini bir yıl sonra yiyebilme 'fırsatını' kullanamayıp dağıtsın.

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