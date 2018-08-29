Ben yazmaya hazırlanırken, 'atv'de Hafta Sonu'nu sunan İbrahim Sadri lafı ağzımdan aldı. Bültende, elindeki beyzbol sopası ile aracından inip içinde çoluk çocuğun bulunduğu bir aracın şoförünü tehdit ve taciz eden magandanın haberinden sonra İbrahim Sadri sazı eline aldı ve çok önemli bir yorumda bulundu:

"Çok merak ediyorum, arabada beyzbol sopası bulundurmanın bir hukuki yaptırımı var mı? Çünkü beyzbol sopası taşımanın iki sebebi olabilir.

Birincisi, beyzbol takımında oynarsınız, birazdan Detroit'te filan maçınız vardır, onun için arabanızda bu spor aletini bulunduruyor olabilirsiniz. İkincisi, şiddet yanlısı birisinizdir, beyzbol sopasını da kavgada kullanmak için silah olarak aracınızda taşırsınız. İşte bu ikincisinin suç olduğunu ve cezası olması gerektiğini düşünüyorum." Hay ağzına sağlık sevgili İbrahim Sadri...

Bu arada daha önce paylaştığım ilginç bir notu hatırlatayım:

Türkiye, beyzbol ligi olmamasına rağmen dünyada en çok beyzbol sopası satılan ülke!