Bu sezon futbol piyasasında transfer dönemi sönük geçti ama dizi dünyasında transfer bombaları birbiri ardına patladı.

İşte popüler dizilerde bu sezon karşımıza çıkacak yeni isimler:

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosunda bu sezon önemli değişiklikler olacak.

Bunlardan en önemlisi de İsmail Filiz'in kadroya katılacak olması.

Dizi tutkunları genç oyuncuyu, 'Ezel' dizisinden hatırlıyor.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Çukur'un kadrosu da yeni sezon öncesi önemli isimlerle takviye edildi. Erkan Avcı ve Berkay Ateş'in katılımıyla diziye yeni kan geldi.

TRT'nin prestijli dizilerinden 'Payitaht:

Abdülhamid' ise yaz aylarının transfer rekorunu kırdı.

Diziye tam beş yeni oyuncu katıldı. Eylül ayında izleyici ile buluşacak dizide Güven Kıraç; 'Vambery'yi, Gürkan Uygun; 'Halil Halid'i, Başak Daşman; 'Şivenaz Hatun'u, Erdem Ergüney;

'İzzet Holo Paşa'yı, Alay Cihan ise 'Trabzonlu Ali Paşa'yı oynayacak.

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı, Star TV'nin sevilen dizisi 'İstanbullu Gelin'in üçüncü sezonunda kadroya başarılı oyuncu Meral Çetinkaya dahil oldu.

Yeni sezonu merakla beklenen dizilerden Star TV'deki 'Ufak Tefek Cinayetler'in kadrosu ise Osman Sonant ile takviye edildi. Sonant, son olarak 'Fi' dizisindeki performansı ile dikkatleri üzerinde toplamıştı.