Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Cansel Elçin hayranları gün sayıyor
YÜKSEL AYTUĞ
29 Ağustos 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Cansel Elçin hayranları gün sayıyor

Bazı dizi aktörlerinin 'kemik' hayranları var.
Onların ekranlardan uzak kaldığı günler, o fanatikler için adeta bir cehennem azabıdır. Gözleri o aktörün sosyal medya hesaplarında ya da dizi forum sitelerinde, gelecek 'müjdeli' bir haber beklerler.
Bunlardan biri de ...
Oyuncunun hayranları, şimdi büyük bir sabırsızlıkla atv'de Eylül ayında yayınlanacak 'Yıllar Sonra' dizisini bekliyorlar.
Süreç Film'in yapımcılığında, Esin Gök'ün senaryosunu yazdığı 'Yıllar Sonra' dizisinin yönetmen koltuğunda Feride Kaytan var. Cansel Elçin, Birce Akalay, Özlem Yılmaz ve 'ın başrollerini paylaştığı dizi, iki eski aşığın uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelme mücadelesini anlatıyor.
'Alev'in (Birce Akalay), ailesinden ayrılıp özgürlüğe adım attığı gençlik yıllarında yaptığı bir kaçamak tüm hayatını altüst eder.
'Alev', hayatına girmesiyle çıkması bir olan 'Adnan'ın (Cansel Elçin) ve ona sırt dönen ailesinin karşısına yıllar sonra intikam için çıkacaktır.
Her şey işte bu yüzleşme ile başlar. 'Alev', artık eski 'Alev' değildir. İntikam duygusu ile dolan eski sevgili şimdi daha güçlüdür.
'Yıllar Sonra', 'Can Kırıkları', 'Bir Zamanlar Çukurova'... Atv, yeni dizi sezonunda bir hayli iddialı görünüyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN