Bazı dizi aktörlerinin 'kemik' hayranları var.

Onların ekranlardan uzak kaldığı günler, o fanatikler için adeta bir cehennem azabıdır. Gözleri o aktörün sosyal medya hesaplarında ya da dizi forum sitelerinde, gelecek 'müjdeli' bir haber beklerler.

Bunlardan biri de Cansel Elçin...

Oyuncunun hayranları, şimdi büyük bir sabırsızlıkla atv'de Eylül ayında yayınlanacak 'Yıllar Sonra' dizisini bekliyorlar.

Süreç Film'in yapımcılığında, Esin Gök'ün senaryosunu yazdığı 'Yıllar Sonra' dizisinin yönetmen koltuğunda Feride Kaytan var. Cansel Elçin, Birce Akalay, Özlem Yılmaz ve Selim Bayraktar'ın başrollerini paylaştığı dizi, iki eski aşığın uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelme mücadelesini anlatıyor.

'Alev'in (Birce Akalay), ailesinden ayrılıp özgürlüğe adım attığı gençlik yıllarında yaptığı bir kaçamak tüm hayatını altüst eder.

'Alev', hayatına girmesiyle çıkması bir olan 'Adnan'ın (Cansel Elçin) ve ona sırt dönen ailesinin karşısına yıllar sonra intikam için çıkacaktır.

Her şey işte bu yüzleşme ile başlar. 'Alev', artık eski 'Alev' değildir. İntikam duygusu ile dolan eski sevgili şimdi daha güçlüdür.

'Yıllar Sonra', 'Can Kırıkları', 'Bir Zamanlar Çukurova'... Atv, yeni dizi sezonunda bir hayli iddialı görünüyor.