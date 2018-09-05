Bu sütunlarda çokça yazmışımdır, 'Magazin haberciliği sadece bar önlerinde ya da plaj gören tepelerde mevzilenip kimin kimle aşk yaşadığını gözetlemekten ibaret değildir' diye.

Cuma akşamı Show Haber'de ünlü oyuncu Ege Aydan'la evinde yapılan röportajı görünce, "İşte..." dedim, "Bu da magazin haberi işte..." Ege Aydan, meğer büyük bir 'Star Wars' hayranıymış.

Ünlü filmin figürleriyle ilgili evinde 3 binden fazla oyuncak biriktirmiş. Aydan, ışın kılıcını savururken, uzay gemisini 'vınn vınnn' diye eliyle havada uçururken "Keşke hiç büyümeseydik" dedi. O anda 'işin' farkına vardım. Aydan, Birol Güven imzalı yeni Show TV dizisi 'Keşke Hiç Büyümeseydik'te rol alacaktı.

Show'un habercileri bir taşla iki kuş vurmuş; hem güzel bir magazin haberinin altına imza atmış, hem de 'inceden' dizi tanıtımı yapmışlardı. Kutluyorum...