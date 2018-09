'Uzaktan kumandalı' askeri darbeyi çok şükür milletçe savuşturmayı bildik. Şimdilerde ise 'ekonomik meydan muharebesi' veriyoruz. Evvelallah bir olup birlik olup ondan da zaferle ayrılacağız.

Yaşadığımız her büyük savaşta olduğu gibi düşmanla iş birliği yapan hainler yine saman altından su yürütme peşindeler. Kur oynamalarını fırsat bilenler, hiçbir girdileri dövize endeksli olmadığı halde ürün ve hizmetlerine 'keyfi' zamlar yapıp durumu daha da ağırlaştırmaya çalışıyorlar. Dini imanı olmayan stokçular, piyasaya fahiş fiyatla mal sürüp hem vatandaşın kanını emen, hem de devleti zayıf düşürmek için algı çalışmasına girişenlere karşı hükümet büyük bir savaş başlattı. Bu konudaki önlemler birbiri ardına devreye girecek.

Benim, mücadeleye katkı sağlamak adına bu konuda iki naçizane önerim olacak:

1- Hükümet; stok yapan, fahiş fiyatla krizi fırsata çevirmeye kalkan art niyetli firma ve kişileri açıklasın. Bunlar her gün televizyonların haber bültenlerinde, ekonomi programlarında listelensin. Biz de kimin hakkıyla ekmek parasını kazandığını, kimin hainlik ettiğini bilelim.

2- Hainlerle mücadelede her şeyi devletten beklemek olmaz. O listelerde yer alan kişi ve kuruluşların mallarını, hizmetlerini boykot edelim.

Diyelim ki, yumurtada piyasa şartlarının gerektirdiğinin üzerinde bir zam söz konusu; bir hafta süreyle yumurta almayı bırakalım. Korkmayın, bir hafta yumurta yememekle kimse ölmez. Görün bakın, bir hafta sonra yumurta fiyatları nasıl tepetaklak olacak.

Şu ekonomik meydan muharebesinde, cephedeki askere mermi taşımanın başka yolu yok.