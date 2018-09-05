Önce haberi hatırlayalım...

2013 Best Model of Turkey birincisi Ayşenur Özkan, hakkında çıkan asılsız aşk haberleri sonrası, bu yayınlardan rahatsız olduğunu belirterek İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak 'unutulma hakkı'nın göz önünde bulundurularak haberlere erişimin engellenmesini istedi.

Hakim talebi yerinde bularak, söz konusu haberlere erişim engeli getirdi. Müvekkili hakkındaki aşk haberlerinin gerçek dışı olduğunu belirten Ayşenur Özkan'ın avukatı Belamir Kahraman; dilekçede, 'Bu haberler gerçek olmamakta, müvekkilimin isminin anıldığı diğer kişilerin prestijine, onur ve şerefine, kişilik haklarına ciddi manada zarar vermektedir. Müvekkilim bambaşka bir hayat sürmekte ise de eski tarihli bu haberlerin halen yayında olması sebebiyle, çevresi tarafından yanlış tanınmaktadır' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın hiçbir şeyi unutmayan, unutturmayan 'fil hafızasından' ünlüler çok çekiyor. Yaptıkları hatalar, aradan yıllar geçse de pişirilip pişirilip önlerine konuluyor. Sadece onlar mı? Çocukları, hatta torunları bile bu yüzden yıllar sonra 'utanmak' zorunda bırakılıyor.

Ben 'unutulma hakkı' diye bir kavramı bu haber sayesinde duydum.

Hatta ona yeni bir isim vermeyi bile düşündüm: 'Sosyal ötenazi hakkı.' Bir garip dünyada yaşıyoruz. Kimi internet fenomeni olmak için dört takla atar, kimi isminin artık sosyal medyada anılmaması için mahkemeye başvurur.

Eskiden kötü yola düşmekten korkulurdu. Şimdilerde en büyük kabus, sosyal medyanın diline düşmek...