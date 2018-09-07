Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Gaf kürsüsü
YÜKSEL AYTUĞ
07 Eylül 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

Lavaboya yapışan kanlı tükürükten medet uman diş macunu reklamımızdan sonra, öğürme sesi efektli bulaşık deterjanı reklamımız da oldu. önleyici hap almadan reklam kuşaklarının önüne oturmamalı.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN