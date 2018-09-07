Lavaboya yapışan kanlı tükürükten medet uman diş macunu reklamımızdan sonra, öğürme sesi efektli bulaşık deterjanı reklamımız da oldu. Kusmayı önleyici hap almadan reklam kuşaklarının önüne oturmamalı.
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