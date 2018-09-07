Gündüz kuşağında ekranları dolaşırken, neden obezite tehlikesinde dünya üçüncülüğüne kadar yükseldiğimizi daha iyi anlıyorum.

Çünkü gündüz programlarının neredeyse tümünde ana fikir, tıkınmak.

Programların bazıları tamamen yemeğe endeksli, bazıları ise içinde mutlaka bir mutfak köşesi barındırıyor.

Show TV'deki 'Deryalı Günler'de çiğ balık ve güveç tarifi, Kanal D'nin '4 Kadın Zamanı'nda önce Rüzgar Şef'in lezzetlerinin ardından 'Gelinim Mutfakta'nın gerilimli tezgahında gelin ve kaynanaların kepçelerle birbirlerine girişmeleri, tv8'de 'Masterchef'in tekrarından sonra 'Yemekteyiz' yarışması, FOX'taki 'Çağla ile Yeni Bir Gün'de Sahrab Soysal'dan ağız sulandıran reçeteler, Teve 2'deki 'Pazardayız' programında semt pazarından seçilen bir gelin ile kaynananın büryani pilavı yapmak için didişmeleri... Nasıl? Sizin de içiniz şişti, kolesterolünüz, tansiyonunuz, şekeriniz yükseldi değil mi?

Varın bir de günde 15 saatini ekran başında geçirmek zorunda kalan benim halimi düşünün...