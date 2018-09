Yabancı kanalları da sıkça izlememe rağmen elin televizyonunda futbolu stand-up'a çeviren bir spor programına rastlamadım.

Bizde ise bu işin öncüsü Erman Toroğlu ile Hıncal Uluç'un sunduğu 'Kale Arkası' olmuştu. Ardından 'Bay Tahmin' ile spor programlarının içindeki mizah dozu iyice arttı. En sonunda 'Beyaz Futbol' ekibi, işi iyice tuluat düzeyine çıkardı, hatta açıkhava tiyatrolarında yaz turnesine bile çıktılar.

Bir başka 'futbol standup'ı var ki, bu köşede sıkça adından söz ettiriyor. Programın ismi bile insanı gülümsetmeye yetiyor: 'Tahminim Pekmez'. Tıpkı 'Bay Tahmin' gibi aslında bir bahis/tahmin programı olmasına rağmen yapımcı ve sunucuları Ufuk Ağca ile Anıl Budak'ın müthiş performansları sayesinde değme mizah programlarına taş çıkartıyor. Programın tanıtım metnindeki bir cümle ise her şeyi özetlemeye yetiyor: 'Spor ile sanatı bir araya getirerek sinirlere en azından televizyon ekranlarından pansuman yapmayı amaçlayan program.' Bu arada programın kanal değiştirdiğini ve yeni sezona Uçankuş TV ekranlarında merhaba dediğini de hatırlatayım. Her hafta ünlü konukların ağırlandığı 'Tahminim Pekmez'in yeni sezonunda 'Eğitim Şart', 'Bil Bakalım', 'Şekerlik', 'Kim Acaba?' ve 'Efsane Sözler' gibi beş yeni ve neşeli bölümün içeriğe eklendiğini de programın fanatiklerine müjdeleyeyim.

'Tahminim Pekmez', her cuma gecesi 23.00-00.15 arası canlı yayınla Uçankuş TV'de...