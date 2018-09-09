Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Ah İsmet Ağabey
YÜKSEL AYTUĞ
09 Eylül 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Ah İsmet Ağabey

Basketbola adanmış bir ömür. Okul okul dolaşıp çocuklara basketbolu sevdiren bir eğitimci. Dünyanın ilk basketbol gazetesini 12 yıl boyunca yayınlayan bir gazeteci. Televizyonda 'basketbol yorumcusu' denilince akla gelen ilk üç isimden biri ve en neşelisi. Güle güle İsmet Badem Ağabey...
Dostluğunun ve güler yüzünün yanında senden öyle televizyon anıları kaldı ki bize. Tribünde röportaj yaptığın genç kız, "Ben aslında Efes'in ponpon kızıyım" dediğinde ne demiştin hatırladın mı? "Aaa! Giyinik görünce tanıyamadım..."
Uğurlar olsun ağabeyciğim. Bulutların ötesini de hep güldür e mi...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN