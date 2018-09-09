Basketbola adanmış bir ömür. Okul okul dolaşıp çocuklara basketbolu sevdiren bir eğitimci. Dünyanın ilk basketbol gazetesini 12 yıl boyunca yayınlayan bir gazeteci. Televizyonda 'basketbol yorumcusu' denilince akla gelen ilk üç isimden biri ve en neşelisi. Güle güle İsmet Badem Ağabey...

Dostluğunun ve güler yüzünün yanında senden öyle televizyon anıları kaldı ki bize. Tribünde röportaj yaptığın genç kız, "Ben aslında Efes'in ponpon kızıyım" dediğinde ne demiştin hatırladın mı? "Aaa! Giyinik görünce tanıyamadım..."

Uğurlar olsun ağabeyciğim. Bulutların ötesini de hep güldür e mi...