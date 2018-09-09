Aslında yalan söylüyorum. Benim ekran karşısında 'dizi seçmek' gibi bir lüksüm yok. Mesleğim gereği, ekrana düşen hemen her diziyi izleyip değerlendirmek gibi bir 'görevim' var. Ama yine de zaman zaman uzaktan kumanda cihazını sehpanın üzerine koyup 'kendi keyfim için' izlediğim dizi ve programlar da yok değil. Katıldığım programlarda ve köşemize ulaşan okur mektuplarında en çok karşılaştığım soru, 'Peki siz neleri izliyorsunuz?' oluyor. Madem 'Televizyon Yazarı Yüksel Aytuğ'un izledikleri' bu kadar merak konusu, öyleyse yeni sezondaki öncelikli tercihlerimi açıklamamda bir sakınca yok:

PAZARTESİ: Show TV'nin 'Çukur'una mutlaka göz atarım. FOX'un 'Yasak Elma'sına, malum olaylardan dolayı mesafeli dururum. Favorim ise atv'nin yeni ve farklı polisiye dizisi 'Can Kırıkları' olur. Kaydedip sonradan izleyeceğim iki dizi ise belli: TRT 1'de yayınlanan 'Ege'nin Hamsisi' ve Star TV'nin 'Söz'ü.

SALI: Atv'nin fenomeni 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı her zamanki gibi tek geçerim. Star TV'de yayınlanan 'Ufak Tefek Cinayetler'den ise bizim köşeye bolca malzeme çıkar. Eğer içimin kıyım kıyım kıyılmasına direnebilirsem, FOX'un 'Kadın'ına da şöyle bir göz atmak isterim. Show'un 'Gülperi'si ise tam bir kapalı kutu.

ÇARŞAMBA: Birçok dizi tutkunu gibi ben de atv'deki 'Sen Anlat Karadeniz'den kolay kolay vazgeçemem. TRT 1 dizisi 'Diriliş: Ertuğrul', her zamanki gibi en sıkı alternatifim olur. Reklam aralarını ise 'Çocuklar Duymasın'da değerlendiririm. Kaydedip sonradan izleyeceğim dizi ise tv8'deki 'Kızım' olur. Zira fragmanı beni çok etkiledi.

PERŞEMBE: İşte zurnanın 'zırt' dediği gün. Dizi mesaim, kayıtlarla birlikte sabaha varabilir. Yedi kanalda yedi güçlü dizi çarpışıyor. Benim favorim ise büyük bir merak ve umutla beklediğim atv'nin dönem dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'. Kanal D'nin yeni dizisi 'Hayat Işığım' da umut vâdediyor. FOX'taki 'Bizim Hikaye' çok patinaj yaptı, artık ilgimi çeker mi bilemiyorum. Bu sezon tv8'e geçen 'Jet Sosyete'yi reklam aralarına sıkıştırabilirim. 'Mehmetçik: Kûtulamâre' (TRT 1), 'Avlu' (Star) ve 'Meleklerin Aşkı' (Show) ise kaydedip üzerinden hızlı hızlı geçeceğim diziler olur.

CUMA: Atv'deki 'Aşk ve Mavi'nin yeni sezon tanıtımı müthiş merak uyandırdı. TRT 1'deki 'Payitaht: Abdülhamid' ile birlikte dönüşümlü izleyeceğim diziler olurlar. Köşemize bolca malzeme taşıyan Kanal D'deki 'Arka Sokaklar'a bakmamak da olmaz. Reklam aralarındaki adresim ise Star'daki 'İstanbullu Gelin'dir.

CUMARTESİ: Yarışmalardan fırsat bulduğumda Star'ın 'Erkenci Kuş'u ve TRT 1'deki 'Kalk Gidelim' arasında gidip gelirim.

PAZAR: İlk iki sıramda atv'nin yeni dizisi 'Ağlama Anne' ile Show TV'deki yeni Birol Güven üretimi 'Keşke Hiç Büyümeseydik' olur. FOX'un 'Savaşçı'sı yine kayıtlara kalır. Yeni sezonda geçen yıllardan kalan dizilerin dışında tam 35 yapım görücüye çıkacak. Bu arada çekimleri süren 10'a yakın dizi daha var. Ben hazırım. Peki ya sizler 'dizi sersemi' olmaya hazır mısınız?