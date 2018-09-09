Haberi televizyonda deneyimli muhabir Erhan Telli'den duymasam inanmazdım. Galatasaray yönetimi, 'tasarruf tedbirleri' kapsamında Galatasaray Engelli (ben onlara engelsiz diyorum) Basketbol Takımı oyuncularının maaşını yarı yarıya azaltmış. Pes diyorum, başka da bir şey demiyorum.

Yahu o takım kıtalararası şampiyon olup hem göğsümüzü kabartmış, hem tüm engellilere umut ve cesaret aşılamamış mıydı? Sen yedek kulübesinde ömür geçiren Tarık Çamdal'a 2 milyon Euro verip Rodriguez'e 700 bin Euro ekstra ücret ödeyip de gariban oyuncunun 3-4 bin liralık maaşından ne istersin?

Ben bu yazıyı cuma sabahı yazıyorum. Umarım size ulaşana kadar 'haberin doğru olmadığı' açıklanır.