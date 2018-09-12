Madem sözü misafirlikten açtık, bir 'misafir' yorumu daha yapayım izninizle...

Haber bültenlerinde izlediniz mi bilmem; bir genç, sokakta sosyal bir deney yapmış.

Diyarbakır sokaklarına çıkıp önüne gelene sormuş:

"Ben İstanbul'dan geldim. Ancak biraz sıkıntım var.

Yatacak yerim yok. Bir geceliğine sizde kalabilir miyim?" Kime sorsa "Tabii ki buyurun, başım gözüm üstüne" cevabını almış. Evi müsait olmayan bir genç vardı, dedi ki, "İsterseniz sizi otelde yatırayım, parasını ben öderim..." Bu deney İstanbul, Ankara ya da İzmir'de yapılsa, ne sonuç çıkardı bilemiyorum. Ama izleyince benim içimden Diyarbakırlılar için kocaman bir 'Helal olsun' çıktı.