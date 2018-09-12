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YÜKSEL AYTUĞ
12 Eylül 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Helal sana Diyarbakır!

Madem sözü misafirlikten açtık, bir 'misafir' yorumu daha yapayım izninizle...
Haber bültenlerinde izlediniz mi bilmem; bir genç, sokakta sosyal bir deney yapmış.
sokaklarına çıkıp önüne gelene sormuş:
"Ben 'dan geldim. Ancak biraz sıkıntım var.
Yatacak yerim yok. Bir geceliğine sizde kalabilir miyim?" Kime sorsa "Tabii ki buyurun, başım gözüm üstüne" cevabını almış. Evi müsait olmayan bir genç vardı, dedi ki, "İsterseniz sizi otelde yatırayım, parasını ben öderim..." Bu deney İstanbul, Ankara ya da 'de yapılsa, ne sonuç çıkardı bilemiyorum. Ama izleyince benim içimden Diyarbakırlılar için kocaman bir 'Helal olsun' çıktı.

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