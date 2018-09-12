Bir komedi filmi sahnesinden esinlenmişlerdi belli ki. Çevirmede bagajı açılan otomobilden, çeşitli kesici ve delici aletlerle birlikte üzerinde 'Kişisel Olaylara Müdahale Aracı-KOMA' yazılı bir beyzbol sopası da çıkmıştı. Belli ki toplumsal olayların azaldığı şu günlerde TOMA'lar 'out', herkesin kendi adaletini sağlamaya çalıştığı aynı günlerde KOMA'lar 'in' olmuştu. Hatırlayın, geçen hafta atv'nin hafta sonları kahvaltı haberlerini sunan değerli meslektaşım İbrahim Sadri'nin bir yorumundan yola çıkarak otomobilde beyzbol sopası bulundurmanın suç sayılması gerektiği fikrini paylaşmıştım. Baktım ki, bu kez polisler bagajından 'KOMA' çıkan araçtakileri tutuklayıp işlem yapmışlar. Bu kadarı bile büyük gelişme.