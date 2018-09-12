Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Kişisel Olaylara Müdahale Aracı (Koma)
YÜKSEL AYTUĞ
12 Eylül 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Kişisel Olaylara Müdahale Aracı (Koma)

Bir komedi filmi sahnesinden esinlenmişlerdi belli ki. Çevirmede bagajı açılan otomobilden, çeşitli kesici ve delici aletlerle birlikte üzerinde 'Kişisel Olaylara Müdahale Aracı-' yazılı bir beyzbol sopası da çıkmıştı. Belli ki toplumsal olayların azaldığı şu günlerde TOMA'lar 'out', herkesin kendi adaletini sağlamaya çalıştığı aynı günlerde KOMA'lar 'in' olmuştu. Hatırlayın, geçen hafta atv'nin hafta sonları kahvaltı haberlerini sunan değerli meslektaşım İbrahim Sadri'nin bir yorumundan yola çıkarak otomobilde beyzbol sopası bulundurmanın suç sayılması gerektiği fikrini paylaşmıştım. Baktım ki, bu kez polisler bagajından 'KOMA' çıkan araçtakileri tutuklayıp işlem yapmışlar. Bu kadarı bile büyük gelişme.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN