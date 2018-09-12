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YÜKSEL AYTUĞ
12 Eylül 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Zap’tiye

'da bir çocuk, ilgisiz büyükleri protesto etmek için 'Cep telefonlarını bırakın, benimle oynayın' kampanyası başlattı. Bizim mağdur çocuklarımızın derdi ise çok başka: 'Çekin ellerinizi üzerimizden! Gidin, telefonlarınızla oynayın.'

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