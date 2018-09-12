Almanya'da bir çocuk, ilgisiz büyükleri protesto etmek için 'Cep telefonlarını bırakın, benimle oynayın' kampanyası başlattı. Bizim mağdur çocuklarımızın derdi ise çok başka: 'Çekin ellerinizi üzerimizden! Gidin, telefonlarınızla oynayın.'