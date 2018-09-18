Geçen hafta Show TV'deki bir boğulma haberinin veriliş biçimini eleştirip kullanılan görsel efektlerin gereksizliğini ve ucuzluğunu dile getirmiştim.

Aynı akşam izlediğim yabancı kaynaklı bir haber, 'efektin' nasıl ve nerede kullanılması gerektiği konusunda adeta ders verir nitelikteydi. Malum, ABD şu sıralar Florance Kasırgası ile boğuşuyor. Bir ABD kanalında ise yükselen suya karşı ne yapılması gerektiği muhteşem bir grafik animasyon tekniği ile anlatıldı. Muhabir, elinde mikrofonla kamera karşısındaydı.

Arkasındaki caddede bulunan sular, görsel efekt yardımıyla metre metre yükseltildi. Muhabir; her metrede, neler olduğunu ve nasıl önlem alınması gerektiğini görsel olarak izleyicinin adeta hafızasına kazıdı.

Teknolojinin sadece 'haberi süslemek' için kullanılmaması gerektiğini gösteren muhteşem bir örnekti.