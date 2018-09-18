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YÜKSEL AYTUĞ
18 Eylül 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

İhbar bu kez Ağabey'imden geldi. Notu şöyle:
"İstanbul'daki Gaziantep yemekleri şenliğinde Kanal D muhabiri, ızgara başındaki ustaya soruyor:
"Ne pişiriyorsun?" Gaziantepli usta: "Adana, Urfa..."

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