İhbar bu kez Hıncal Uluç Ağabey'imden geldi. Notu şöyle:

"İstanbul'daki Gaziantep yemekleri şenliğinde Kanal D muhabiri, ızgara başındaki ustaya soruyor:

"Ne pişiriyorsun?" Gaziantepli usta: "Adana, Urfa..."