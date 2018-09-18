İhbar bu kez Hıncal Uluç Ağabey'imden geldi. Notu şöyle: "İstanbul'daki Gaziantep yemekleri şenliğinde Kanal D muhabiri, ızgara başındaki ustaya soruyor: "Ne pişiriyorsun?" Gaziantepli usta: "Adana, Urfa..."
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