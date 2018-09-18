Turkuvaz Yayın Grubu'nun yeni kanalı a Para, dün yayın hayatına başladı.

İlk izlenimlerim son derece olumlu. Yayın kalitesi yüksek, grafik tasarımları son derece çağdaş ve rahat izlenebilir bir tarzda, uzman yorumcu seçimleri isabetli ve sunumları sıradan vatandaşın anlayabileceği şekilde abartısız ve sadeydi. A Para bu yönüyle, sadece ekonomi uzmanlarının kendi anlayacakları dilden boynuz tokuşturdukları snop ve burnu havada ekonomi yayıncılığına alternatif olarak sahaya çıkmış.

Kanalın yayın hayatına başlama tarihini de son derece isabetli bulduğumu söylemeliyim.

Yedi düvelin ülkemize karşı ekonomik taarruza geçtiği, içerideki ve dışarıdaki düşmanlarımızın ekonomi yönetimi ile Merkez Bankası hakkında algı operasyonuna girişip asılsız dedikodularla bizi açığa düşürme gayreti içine girdiği, fırsatçıların milletin kanını emmeye çalıştığı şu gri ve flu günlerde a Para; 'gerçek' ekonomi gündemiyle hem ufkumuzu netleştirecek, hem de 'milli' bir duruş ortaya koyacak. Kılıçları keskin, gazaları mübarek olsun...

NOT: A Para HD kanalını, TÜRKSAT'ın 11998 uydu frekansından ve Digiturk 43'üncü kanaldan izleyebilirsiniz.