Sezon başlarken, ekrana gelecek eski ve yeni dizileri sıralamış, kendi dizi izleme programımı açıklamıştım.

Köşemizin esprili müdavimlerinden Ramazan Budaklar ise benim için endişelenmiş:

"Bu kadar diziyi baştan sona izlemeye karar verdiyseniz, kesinlikle psikolog eşliğinde izlemenizi tavsiye ederim. :) Şaka ama gerçek payı da yok değil..." Okurumun ilgi ve hassasiyeti için teşekkür ederim.

Ama yıllardır bu işi yapmama rağmen henüz delirme belirtileri göstermediğime göre sanırım 'şerbetlenmiş' olmalıyım...