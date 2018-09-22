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YÜKSEL AYTUĞ
22 Eylül 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Acaba delirir miyim?

Sezon başlarken, ekrana gelecek eski ve yeni dizileri sıralamış, kendi dizi izleme programımı açıklamıştım.
Köşemizin esprili müdavimlerinden Ramazan Budaklar ise benim için endişelenmiş:
"Bu kadar diziyi baştan sona izlemeye karar verdiyseniz, kesinlikle psikolog eşliğinde izlemenizi tavsiye ederim. :) Şaka ama gerçek payı da yok değil..." Okurumun ilgi ve hassasiyeti için teşekkür ederim.
Ama yıllardır bu işi yapmama rağmen henüz delirme belirtileri göstermediğime göre sanırım 'şerbetlenmiş' olmalıyım...

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