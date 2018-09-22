Mustafa Ceceli'nin eşiyle ayrılma sürecinde adli kayıtlara yansıyan olaylar, haftalarca magazin sayfalarına konu olmuş, büyük tartışma yaratmış, sanatçı bu yüzden bazı radyo ve televizyonlar tarafından boykot edilmişti.

Okurumuz Buket Aygüner ise konuya son derece farklı bir perspektiften yaklaşmış:

"Sevgili Yüksel Bey, okurlarınızdan gelen düşüncelere önem verdiğinizi bilen ve sizi devamlı takip eden bir okurunuz olarak bu iletiyi size yazmak istedim.

Son zamanlarda özel yaşamından dolayı radyo ve televizyonların müzik kanallarında boykota uğrayan Mustafa Ceceli ile ilgili yapılan bu uygulamadan dolayı bir müziksever olarak rahatsızlık duyduğumu belirtiyorum. Sanata ve sanatçıya boykot yapılması, o sanatçının dinleyicilerine de saygısızlık yapılmış gibi durmuyor mu sizce de? Köşenizde bu konuya da yer verirseniz ya da benim mesajımı yayınlarsanız sevinirim."