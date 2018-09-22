Bu köşenin takipçileri, sadece televizyon değil, memleketi ilgilendiren tüm konular üzerine kafa yorup fikir beyan ediyor, eleştirilerini dile getiriyorlar.

Köşemize katkılarıyla artık hepinizin tanıdığı sevgili okur/dostum Kamil Çetin de, iki hafta önce ziyaret ettiği Bodrum'dan 'ibretlik' izlenimler aktarmış:

"Ben en son Kuşadası, Milas ve Bodrum'a 15 yıl evvel gittim. İlk gidişim ise 30-35 yıl önceydi. Bu üç ilçe de inşaat ve betonlaşma adına çok gelişmiş.(!) Çok acı olan ne biliyor musun sevgili kardeşim? Bu üç ilçenin de otogarları 30 yıl evvelki otogarlar... Hiç ama hiçbir değişiklik yok. Hepsi de ücra, kuş uçmaz kervan geçmez Anadolu kasabası otogarları gibi. Özellikle de Bodrum Otogarı tam bir felaket. Bu bayram oraya 2 milyonun üzerinde insan gitmiş. Otogar rezil mi rezil bir vaziyette. İki otobüsün zor döndüğü bir alan, tam bir gecekondu. Merak ediyorum, uzun zamandır Bodrum'un belediye başkanı olan CHP'li Mehmet Kocadon'un yüzü kızarıyor mu?

Gelelim ikinci konuya...

Bodrum'un içinde, tam meydanda büyük bir cami var. Sanıyorum ismi Adliye Camii.

Bodrum Müftülüğü de aynı binada. Ve Yüksel kardeşim, inanabiliyor musun ki. bu caminin tuvaleti ve abdest alma mekanı yok...

Çünkü caminin alt katını 'tamamen' kiraya vermişler.

Evet, yanlış okumadın, tamamen kiraya verilmiş.

Çeşmeler caminin karşısında.

Cami ile hiçbir ilgisi olmayan bir alanda, 15-20 metre ileride ufak bir şadırvan var. Her tarafı da açık. Yani insanlar yağmurda, çamurda, kadınerkek beraber abdest alıyor.

Ben gözlerimle gördüm.

Tuvalet meselesi ise daha vahim.

50-60 metre ileride, yolun karşısında; cami ile hiçbir ilgisi, bağlantısı yok. Fiyatı ise, lütfen sıkı dur, 2016 belediye tarifesi ile tam 2 lira... (İşletmeci utanıyor, 1.80 alıyor) Sonuç olarak sevgili kardeşim, iki kuruş için camiyi ticarethaneye çevirmişler.

Halkına hizmet vermesi gereken, halk tarafından seçilen belediye başkanı, bir tuvaleti 2 TL olarak fiyatlandırıp Bodrum'a geleni yolunacak kaz olarak görürse, turizmden beklenti kalır mı? (Sinek küçüktür ama mide bulandırır) Bu arada yazılı ve görsel basın, bu aksaklıkları konu etmek yerine sürekli Yunanistan'ı yere göğe sığmayan övgülerle tanıtır, 'bir millet iki devlet' gibi anlatırlarsa, emin ol bu durum uzun yıllar değişmeyecektir.

Sevgilerimle..."