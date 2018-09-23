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YÜKSEL AYTUĞ
23 Eylül 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

'nın servis ettiği 'Havada ters dönen yolcu uçağı' görüntüsü pek çok bültende 'haber' olarak yer aldı. Oysa o görüntü, CGI teknolojisi kullanılarak üretilen bir animasyondan ibaretti ve 14 Haziran 2017'de YouTube'a yüklenmişti.

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