İHA'nın servis ettiği 'Havada ters dönen yolcu uçağı' görüntüsü pek çok bültende 'haber' olarak yer aldı. Oysa o görüntü, CGI teknolojisi kullanılarak üretilen bir animasyondan ibaretti ve 14 Haziran 2017'de YouTube'a yüklenmişti.
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