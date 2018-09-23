Sonbahar, şairler için en önemli esin kaynağıdır. Mısralarını defter yapraklarına değil, kaldırımlardaki sararmış yapraklara yazarlar adeta.

Hazan mevsimi beni de aldı girdabına. Ve ortaya bu son şiirim çıktı. Kim bilir belki de üçüncü şiir kitabımın ayak sesleridir. Bakın bakalım, sevecek misiniz?



YAZ BİTTİ...

Yine yaz bitti...

Eksilen bir gün gibi kelebeğin ömründen

Doyamadık, gitti

Yine yaz bitti...

Sevgilinin yanık omzundan kayan askı gibi usulca

Vücudu terk etti

Yine yaz bitti...

Ağustos böcekleri, akasya kokusuna doyamadan

Martı, gagasındaki balığı kursağına koyamadan

Daha sevgilinin öpücüğü tuzlu tende kurumadan

Yaz bitti...

Bir kez daha sefalar getirmedin hazan

Daha fazla bekletmeden ver elini hüzün

Öyleyse son bir kez turunç renkli gün batımına değsin şu gözler

Yüzümüzü okşayan bu son

Eylül meltemidir belli

Bitmemiş gibi yapmak boşuna, kabul et gönül

Yaz bitti...