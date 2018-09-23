Sonbahar, şairler için en önemli esin kaynağıdır. Mısralarını defter yapraklarına değil, kaldırımlardaki sararmış yapraklara yazarlar adeta.
Hazan mevsimi beni de aldı girdabına. Ve ortaya bu son şiirim çıktı. Kim bilir belki de üçüncü şiir kitabımın ayak sesleridir. Bakın bakalım, sevecek misiniz?
YAZ BİTTİ...
Yine yaz bitti...
Eksilen bir gün gibi kelebeğin ömründen
Doyamadık, gitti
Yine yaz bitti...
Sevgilinin yanık omzundan kayan askı gibi usulca
Vücudu terk etti
Yine yaz bitti...
Ağustos böcekleri, akasya kokusuna doyamadan
Martı, gagasındaki balığı kursağına koyamadan
Daha sevgilinin öpücüğü tuzlu tende kurumadan
Yaz bitti...
Bir kez daha sefalar getirmedin hazan
Daha fazla bekletmeden ver elini hüzün
Öyleyse son bir kez turunç renkli gün batımına değsin şu gözler
Yüzümüzü okşayan bu son
Eylül meltemidir belli
Bitmemiş gibi yapmak boşuna, kabul et gönül
Yaz bitti...