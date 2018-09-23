'150 yıl yaşatan hap bulundu' haberi için sokak röportajları yapan Show Haber muhabiri sordu: "150 yaşına kadar yaşamak ister miydiniz?" Kadın yanıt verdi: "Bu hayat pahalılığında neden 150 yaşına kadar sürüneyim ki!"
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