Son zamanlarda haber bültenleri 'canavar anne' haberlerinden geçilmez oldu.

Anne demeye dilimizin varmadığı bazı kadınlar; öz evlatlarını denize, apartman boşluğuna atıyor, tatile gidip evde günlerce aç bırakıyor ya da para karşılığı başka ailelere satıyorlar. Ancak bu insanlık dramlarının arkasındaki gerçekliğe pek gözümüz ilişmiyor. Olan bitenler, bir dakikalık haberler olarak belleğimizin görüntü arşivinde kaybolup gidiyor.

Atv'nin yakında yayına girecek yeni dizisi 'Ağlama Anne' ise bu dramlardan esinlenmiş.

Lise döneminde tek gecelik bir aşk yaşayan 'Alev' daha sonra bunun acısını uzun yıllar çekecektir.

'Alev' o gece hamile kalacak ve çocuğu doğurmak istemeyecek.

Çevresindeki insanların da olayı duyması ile genç 'Alev'in adı 'evlat katili'ne çıkacak. 'Alev' ve 'Adnan'ın kızları 'Zeynep' de bu garip durumun içinde büyüyecek.

Ancak 'Zeynep'e anneliği annesi 'Alev' değil, teyzesi 'Damla' yapacak. Daha sonra da 'Zeynep' ve 'Mert'in aşkına tanık olacağız. Dizide Cansel Elçin ile başrolü paylaşacak olan Birce Akalay, psikolojik sorunları olan ve tedavi gören 'Alev' karakterini canlandıracak.

Süreç Film'in yapımcılığındaki dizinin yönetmen koltuğunda 'Meryem' ve 'Ölene Kadar' dizilerine imza atan Feride Kaytan oturuyor.

Bir dönem grubumuz bünyesinde beraber mesai harcadığımız ve kalemine çok güvendiğim Esin Gök'ün (Son olarak 'Bir Deli Sevda'yı yazmıştı) senaryosunu üstlendiği 'Ağlama Anne', diziler kulvarına adeta ipotek koyan atv'nin yeni dönemdeki önemli kozlarından biri olmaya aday.