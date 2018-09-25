Geçen çarşamba günü koşa koşa Tohum Otizm Vakfı'nın Şişli'deki binasına gittim.

Orada dünya tatlısı 6 yaşındaki otizmli Rüzgar ile buluşacaktık. Peki ne yapacaktık onunla?

Birlikte bir bileklik tasarlayıp diğer ünlülerin (Selçuk Yöntem, Tilbe Saran, Bekir Aksoy, Nedim Saban, Halim Ercan, Nur Tuğba Algül, Çiçek Dilligil, Çiğdem Seferoğlu) yaptıklarıyla birlikte internet üzerinden satışa çıkartacak, tasarım hikayesinin klibiyle birlikte alıcıların beğenisine sunacak, elde edilecek gelirle vakfa minicik de olsa bir katkı sağlayacaktık.

Tek kelime ile 'enfes' saatler geçirdim. Rüzgar ile, öğretmenini ve annesini bile hayrete düşürecek kadar müthiş bir iletişim kurduk. Benim el becerisi konusundaki tüm yeteneksizliğime karşın bilekliğimiz de fena olmadı hani.

Görüntülere yakın bir zamanda vakfın ve vakfa kaynak sağlayan Pour La Bonte'nin www.pourlabonte.com sitesinden, www.instagram.com/ pourlabonte'den ve YouTube'dan ulaşabileceksiniz.

Bugüne kadar neredeyse her etkinliğine gönüllü katıldığım Tohum Otizm Vakfı'nda müthiş işler yapılıyor.

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