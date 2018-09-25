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YÜKSEL AYTUĞ
25 Eylül 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Helal sana Ahmet Can!

Hepimizin içini ısıtan görüntü haber bültenlerine 'den düştü. adlı delikanlı, neredeyse kendi ağırlığındaki bir köpeği sırtına vurmuş, iki büklüm taşımaya çalışıyordu. Yoldan geçen biri, köpeği nereye götürdüğünü sordu. Delikanlı, "Yolda buldum. Ciğerleri enfeksiyon kapmış, yürüyemiyor, veterinere götürüyorum" dedi.
Hayvanlara türlü eziyetin yapıldığı, zavallı köpeklerin otomobillere bağlanıp yerlerde acımasızca sürüklendiği bir dönemde Ahmet Can, insanlık adına azalan umutlarımıza gerçekten de 'can suyu' verdi.
Bu arada haber takibini bırakmayıp ertesi gün Kocaeli'ye giderek Ahmet Can ile röportaj yapan atv Haber ekibini de yürekten kutluyorum. İyiliği nerede görsek, mutlaka peşine düşmeliyiz. Çünkü artık o kadar seyrek rastlanıyor ki...

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