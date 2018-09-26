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YÜKSEL AYTUĞ
26 Eylül 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Alzheimer’ın ilacı sosyal medya mı?

Cuma günü Dünya Alzheimer Günü'ydü.
Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Çalar Saat'te anlattı. Yaşlılarda unutkanlık ve günlük rutin faaliyetleri yerine getirmekte zorlanma belirtileriyle başlayan çağımızın illeti, giderek yaygınlaşıyormuş.
Bunu önlemenin yolu da sürekli beyin jimnastiği yapmaktan ve Akdeniz diyeti uygulamaktan geçiyormuş.
Kulaksızoğlu'nun verdiği bir diğer bilgi de dikkat çekiciydi. Sosyal medyayla ilgilenen yaşlıların Alzheimer'a yakalanma oranı daha düşükmüş.
Diyeceğim o ki; bundan böyle kimse Facebook'ta fotoğraf paylaşan, sürekli tweet atan, Instagram'da sohbetlere ortak olan dedesini, ninesini kınamasın.
NOT: Geçen hafta 83 yaşındaki bir dede, "İnternette kadınlarla çapkınlık yapıyorsun" diyen eşini bıçaklayarak öldürmüştü. Haydi buyrun buradan yakın...

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