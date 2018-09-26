Atv'deki 'Aşk ve Mavi'; izleyicinin, dönüşünü büyük bir merakla beklediği dizilerden biriydi. Çünkü sezon finalinde, neredeyse tüm ana karakterler hastanelik olmuş, ölümle pençeleşiyordu.

'Ali', beyin ameliyatı oluyordu.

Küçük kardeşi, karısı ve baldızının bulunduğu otomobil takla atıp şarampole yuvarlanmış, yaralılar yola saçılmıştı. Ağabeyi 'Cemal' ise 'Hasibe' tarafından iki kurşunla vurulmuştu.

Ne yalan söyleyeyim; iki sezondur büyük ilgiyle izlediğim diziden kim ayrılsa içim burulurdu.

Çünkü sadece baş karakterler değil, tüm yan karakterler de müthiş yazılmış ve müthiş oynanıyordu. Hangisi eksilse, dizinin kan kaybetmesi kaçınılmaz olacaktı. Nitekim, hepsi sağ salim geri döndü.

Yeni sezonun ilk bölümünün yıldızı ise bir kez daha 'Kırkayak Cemal' oldu.

(Cüneyt Mete yine döktürüyor!) 'Hasibe' onu tekrar vurmasın diye, tekerlekli sandalyeye mahkum rolü yapan, kendini haftalarca ayağı sakat kardeşine taşıtan 'Cemal'in foyası meydana çıkmadan önceki halleri herkesi acı acı gülümsetti. Bugüne kadar yaptığı türlü ayak oyunları yüzünden adı 'Kırkayak'a çıkan, öz kardeşini bile kendi işlediği cinayet yüzünden hapse gönderen 'Cemal'i ibret için izliyorum. Siz de şükretmek için vesile arıyorsanız, bir bölümlüğüne bile olsa 'Cemal'i seyredip 'Allah'ım iyi ki böyle onursuz bir insan değilim.

Şükürler olsun' diye dua edebilirsiniz.

Bu arada, Ürgüp'ün en ıssız yerinde 'Cemal'i vuran 'Hasibe', nasıl oldu da polisi ve savcıyı 'Cemal'in bir çatışmanın ortasında kalarak yaralandığına' inandırdı, işte onu anlamış değilim. Müge Anlı'nın tatilde olduğu yaz dönemine denk geldi zaar!