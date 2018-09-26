Tv8'in iddialı yemek yarışması 'MasterChef'te, neredeyse her hafta sonu yedi- sekiz çeşit yemek yapılıyor.

İtalyan restoranı ürünlerinden Uzakdoğu mutfağına ve Osmanlı yemeklerine kadar türlü türlü lezzetler ekranda adeta resmi geçit yapıyor.

Ancak iki haftadır beklediğim aşure, nedense bir türlü yapılmıyor. Oysa içinde bulunduğumuz kutsal ayın en önemli simgesi olan aşure; şu sıralar tüm evlerde pişiriliyor, sabah kuşağı programlarında ve haber bültenlerinde neredeyse her gün farklı aşure tarifleri veriliyor.

Keşke 'MasterChef'in beyin takımı, yarışmacılara aşure ödevi verseydi de; hem ayın kutsiyeti pekiştirilse, hem de ev hanımlarına farklı aşure tarifleri için rehberlik edilebilseydi.