'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', ekrana bir döndü, pir döndü... İlk bölüm, müthiş aksiyon sahneleri, sürprizleri ve hikayeye yeni katılan ilginç karakterleriyle adeta soluk kesti.

'Tipi', 'Boran', 'Tufan'...

Görünen o ki 'Eşkıya' bu sezon afet gibi bir sezon yaşatacak.

'Tipi'yi (Savaş Özdemir) zaten biliyorduk.

Hafiften üşütüktü. Eşini kaybetmenin verdiği travmayla hepten yoldan çıkmış, tımarhanelik olmuştu.

Gördük ki, psikopatlık katsayısı iyice yükselmiş. Diziye yeni katılan iki karakter 'Boran' ve 'Tufan' da hikayeye yeni lezzetler katacağa benziyor.

Mustafa Üstündağ'ın canlandırdığı 'Boran', filozof mafya babası tiplemesiyle bu sütunlarda adından çokça söz ettirecek gibi. Hüseyin Avni Danyal da zaten alışık olduğu Karadenizli mafya reisi kostümünü adeta bir balıkadam kıyafeti gibi hiç potluk yapmadan üzerine geçirivermiş.

Gelelim ilk bölümün en can alıcı sahnesine...

'Hızır Reis', masada dünyanın patronu olduğunu söyleyip Türk halkını aşağılayan, silahları Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerine satmayı ticaret sayan ABD'li baron 'Geoge'u alnının çatından vuruverdi.

Mesaj açıktı: 'Kimse kendini dev aynasında görüp Türk halkını ezmeye kalkmasın. Corç, dünyaya hükümdar olmaz!'