Müge Anlı, geçen yıl Arakan'da zulüm gören Müslümanlar için bir yardım kampanyası başlatmış, hayırsever insanlarımız da bu kampanyaya tüm yüce gönüllülükleriyle SMS yağdırmıştı.

Ünlüler de her biri 1500 liraya mal olan evler için ekranda büyük bir bağış yarışı başlatmıştı. Türk Kızılayı ile ortaklaşa yürütülen kampanya sonunda yaklaşık 4 milyon lira toplandı.

Bu parayla Myanmar'da zulümden kaçan Arakanlılar'ın göç ettiği bölgede 400 evden oluşan bir kasaba inşa edildi.

Bangladeş Hükümeti de bu desteği karşılıksız bırakmadı ve oluşturulan yeni mahalleye Müge Anlı ve Dostları Mahallesi adını verdi.

Hatırlatmadan duramayacağım.

Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi sırasında Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz, Osmanlı ordusunun yaralanan askerlerinin tedavi edilmeleri için, yokluk içinde yaşamalarına rağmen bir cuma namazı sonrası aralarında para toplayıp göndermişlerdi.

Boşuna dememişler, 'İyilik yap, iyilik bul' diye...

Teşekkürler Müge Anlı ve dostları...