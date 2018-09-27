'TRT 1'de pazar sabahları gösterilen kovboy filmleri kaldırılmış. Biz zaten o filmleri Kızılderili kardeşlerimize destek olmak için seyrediyorduk.' (Atv'nin hafta sonu haberlerine yazan Metin Karakuş adlı izleyicinin mesajı)
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