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YÜKSEL AYTUĞ
28 Eylül 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

Celta Vigo tarafından para cezasına çarptırılan milli futbolcumuz Emre Mor, konuyla ilgili olarak İspanyol basınına kibirli bir açıklama yaptı: "Bana verdikleri para cezasına güldüm. Çünkü onu sadece bir saatte harcıyorum."

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