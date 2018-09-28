Celta Vigo tarafından para cezasına çarptırılan milli futbolcumuz Emre Mor, konuyla ilgili olarak İspanyol basınına kibirli bir açıklama yaptı: "Bana verdikleri para cezasına güldüm. Çünkü onu sadece bir saatte harcıyorum."
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