Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, "Çocuk düşünüyor musunuz?" diye soran muhabirlere tuhaf bir yanıt verdi: "Şimdilik planlarımız arasında çocuk yok. İki tane köpek aldık, çocuk diye onlarla oynuyoruz."
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