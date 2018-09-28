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YÜKSEL AYTUĞ
28 Eylül 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

İstiklal Marşı’nı da çalarlar mı?

Şair Ahmet Selçuk İlkan'ı nerede görsem yanına gider, sohbete koyulurum.
Çünkü sadece şiir yazmaz, şiir gibi konuşur.
Her zaman söyleyecek sözü vardır. 'Göktaşı' filminin galasında da aynısı oldu, bir anda kendimizi koyu bir sohbetin içinde bulduk.
GÜNAYDIN'da geçen gün mutlaka okumuşsunuzdur.
İlkan, 29 yıl önce yazdığı ve Bergen'in seslendirdiği 'Yıllar Affetmez' şarkısından alıntı yaparak 'Dipsiz Kuyum' adlı şarkısına uyarladığını iddia ettiği Aleyna Tilki ve yapımcısı Emrah Karaduman'a dava açmaya hazırlanıyor. Konu, sürekli çiğnenen telif haklarından açılınca İlkan, volkan gibi patladı: "Geçenlerde eski bir albüm kapağında 'Terketmedi Sevdam Beni' ismini görünce 'Yaşasın, birileri Ahmed Arif'i hatırladı' diye sevindim.
Bir de baktım ki biri aynı isimle şarkı yazmış, Ceylan da söylemiş. İnsaf yahu...
Ben de şimdi 'Terk etmedi sevdan beni, çünkü hasretinden prangalar eskittim, Gözlerim kapalı dinlerken İstanbul'u, olmaz ki böyle de yatılmaz ki' filan diye yeni bir şiir yazmayı düşünüyorum" dedi ve manşet olacak son cümlesini sarf etti: "Bunlar İstiklal Marşı'nı bile çalarlar..."

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