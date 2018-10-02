MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek, sokakta darp ettiği adamın bir şehit babası olduğunu öğrendikten sonra özrü kabahatinden büyük şu açıklamayı yaptı: "Şehit babası olduğunu bilmiyordum!" (Şimşek, MHP yönetimi tarafından anında görevden alındı.)