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YÜKSEL AYTUĞ
02 Ekim 2018, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek, sokakta darp ettiği adamın bir şehit babası olduğunu öğrendikten sonra özrü kabahatinden büyük şu açıklamayı yaptı: "Şehit babası olduğunu bilmiyordum!" (Şimşek, MHP yönetimi tarafından anında görevden alındı.)

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