Bir düşünün... En büyük sosyal aktiviteleri Instagram, en önemli idealleri bilgisayar oyununda seviye atlamak olan, gerçek hayatın kaygı ve endişelerinden kaçmak için bir odaya kapanıp sanal gerçekliğe sığınmayı tercih eden bazı günümüz gençleri, 1915'te Çanakkale Savaşı'nın ortasına düşselerdi ne olurdu?

19 Ekim'de vizyona girecek 'Keşif:

Çanakkale' filminin yapımcı, senarist ve yönetmeni bir araya gelip buna kafa yormuşlar ve ortaya gerçekten de ilginç bir film çıkmış.

'Keşif', kişiyi bir keşif yolculuğuna sokan gizemli bir sanal uygulamadır. Çünkü bu sıra dışı uygulamaya göre;

'Her keşif kişinin kendinde biter.' Onu gizemli kılan nokta ise kişilerin onu seçmesi değil, uygulamanın kendini keşfetmeye ihtiyacı olanları seçmesidir.

Uygulama, bu keşif sürecinde hayat gayelerini bulması ve ulaşması gereken üç çocuğu belirler;

Hasan, Esma ve Berk.

Ve bu üç genç, 'Keşif' sayesinde kendi gerçekliklerinden uzaklaşarak zamansal bir geçidin içine girerler. Burası, devasa zaman çarklarının içinde, her şeyin paralel olarak birbirine bağlantılı olduğu, tarihin farklı dönemlerine açılan zaman kapılarının yer aldığı bir geçittir. Sonunda, kendilerini beklenmedik bir şekilde 1915 yılı Çanakkale'sinde bulurlar. Geriye dönüş basamağına sıçramaları için önlerinde sadece 72 saatleri vardır. Ama aynı zamanda kurtarmaları gereken hayatlar, yenilmesi gereken bir düşman da bulunmaktadır.

Yaptıkları her doğru tercih, onları 'kurtuluşa' bir adım daha yaklaştırırken, aslında gerçek yaşam gayelerine ulaşmalarını sağlayacak 'keşifler'in arifesinde olduklarının farkında değillerdir.

Filmin izlediğim bölümleri gerek sinema dili ve gerekse teknolojisiyle büyük umut vâdediyor. Yapımcılığını Ayfer Özgürel, proje danışmanlığını Avni Özgürel üstlenmiş. Yönetmen koltuğunda ise Volkan Kocatürk oturuyor. Genç yeteneklerin yanı sıra kadrosunda Yurdaer Okur ve Pelin Akil gibi önemli isimleri barındırıyor.

Hepsinden önemlisi; romantik komedilerle, karikatürize komediler arasına sıkışan sinemamıza 'alternatif' getiren fantastik bir çalışma olmuş. Bilgisayar başında lay lay lom yaşayan günümüz gençliğinin, 1915'deki yaşıtlarının nasıl bir sorumluluk üstlendiğini 'yerinde' görüp anlamaları, filmin en önemli mesajını oluşturuyor. 'Keşif:

Çanakkale' filminin sloganı ise çok daha fazlasını anlatıyor:

'Başkasını yenen kişi güçlü, kendini yenen kişi kahramandır.'