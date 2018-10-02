Cumartesi akşam üzeri CNN Türk'te spor haberleri başladı. Önce sponsor tanıtımı, ardından jenerik, tek haber, yeniden sponsor tanıtımı ve kapanış jeneriği... Sporda ortalığın haber kaynadığı bir cumartesi gününde CNN Türk'ün 'habere değer gördüğü' tek gelişme, Kadın Voleybol Milli Takımı'nın elde ettiği galibiyetti.

Bülten(!), bu tek haberle kapandı.

Tabii ki pek çokları gibi ben de her şeyin farkındaydım.

Maksat spor haberi falan vermek değil, bültene sponsor olan çatı sistemleri firmasının adını geçirmekti.

Yani maksat zaten üzüm yemek falan değildi. Böylece ben de; içeriği, jeneriğinden daha kısa olan bülteni Türk televizyon tarihine geçirmek için buraya not düştüm.