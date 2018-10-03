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Atv, dizi ve programlarıyla iki yıldır reyting listelerinin zirvesine ipotek koymuş durumda. Hem de liderliği dört kategoride birden devam ediyor.

Bugün de sizleri Interpress medya araştırma şirketinin yaptığı bir reyting araştırmasından haberdar etmek istiyorum. Geçen haftanın reyting verilerine göre; atv dizileri, seyirciyi adeta ekrana kilitlemiş durumda. Total grubunda geçen hafta 'Sen Anlat Karadeniz', 12.82'lik ortalamayla listenin zirvesinde yer aldı. Onu 10.21 ile bir başka atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' izledi.

Üçüncü sırada Show TV'nin 'Çukur' dizisi 8.39'luk yüzde ile yer alırken, dördüncü sıra ise yine atv'nin 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine (7.77) nasip oldu.

AB kategorisinde de benzer bir manzara söz konusuydu.

'Çukur' dizisinin 10.98 ile zirveye yerleştiği listede; atv dizilerinden 'Bir Zamanlar Çukurova' (8.15) ikinci olurken, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' (7.91) üçüncülüğü elde etti.

Atv'nin; salı günü 'Eşkıya', çarşamba günü 'Sen Anlat Karadeniz' ve perşembe günü de 'Bir Zamanlar Çukurova'nın ile ilk 100 program listesinde zirveye adını yazdırması ise 'Dizi atv'de izlenir' sloganının altını kalın bir çizgiyle belirlemeye yetti.