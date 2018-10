55. Uluslararası Antalya Film Festivali için Antalya'ya gelen iki Oscarlı yönetmen Asghar Farhadi, 'Everybody Knows' ('Herkes Biliyor') filminin gösteriminden sonra izleyicilerin sorularını yanıtlarken çok önemli bir tespitte bulundu:

"Dizi kültürü yüzünden, sinema seyircisi detaylara bakmaktansa hikayeye bakıyor.

Dizi izleyicisi her beş dakikada bir yeni olayın olmasına alışık. Bu yüzden 100 dakikalık filmlere uzun demeye başladılar. Seyirci başka bir estetiğe alıştı." Televizyonun sinemaya katkısı tartışılmaz. Ama her ilacın bir 'yan tesiri' de var.

Sanırım 'fast food'a alışan televizyon seyircisi, sinema sanatının 'mükellef sofralarına' eskisi kadar itibar etmiyor.