Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Gaf kürsüsü
YÜKSEL AYTUĞ
03 Ekim 2018, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

A Spor'da Cruzeiro-Palmeiras maç özetini anlatan spiker Kerem Canbulat; Luis 'nin Cruzeiro'yu çalıştırdığını söyledi. Oysa Cruzeiro'nun teknik direktörü Mano Menezes olup Scolari, Palmeiras'ı çalıştırıyordu.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN