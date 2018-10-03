A Spor'da Cruzeiro-Palmeiras maç özetini anlatan spiker Kerem Canbulat; teknik direktör Luis Felipe Scolari'nin Cruzeiro'yu çalıştırdığını söyledi. Oysa Cruzeiro'nun teknik direktörü Mano Menezes olup Scolari, Palmeiras'ı çalıştırıyordu.
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