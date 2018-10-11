Cumartesi gecesi tv8'de yeni sezonu başlayan 'O Ses Türkiye'nin öncesinde, geçen yılbaşı ünlülerin katılıp, şarkı söylediği özel programdan bölümler yayınlandı.

Hatırlarsınız, profesyonel bir şekilde müzik hayatına atılan Defne Samyeli de o şov amaçlı yarışmada performans sergilemişti. Cem Yılmaz da Ozan Güven ile ikili koltuğu paylaşarak jüri üyeliği yapmıştı. Tabii o zamanlar kimse Defne'nin, Cem Yılmaz ile büyük bir aşka yelken açtığını bilmiyordu.

Aylar sonra yarışmada Defne ile Cem arasındaki 'şifreli' diyalogları izleyince, tüm magazin medyasının bu büyük aşkı nasıl 'ıskaladığını' fark ettim.

Defne daha 'Dokun Bana' şarkısının ilk hecesini söyler söylemez, arkası dönük olan Cem butona basıverdi. (Önceden nasıl bir 'tüyo' aldıysa...) Sonra başladılar birbirlerine iltifat etmeye. Boğaziçi Üniversitesi'nden tanıştıklarını, birlikte partilerin aranan isimleri olduklarını filan söylediler.

Sonunda Cem, 'gizemli' bir şarkı mırıldanmaya başladı:

'Seni bu dünyada en çok seven kim? Ben tabii ki...' Ama Defne, Cem'in değil, Murat Boz'un takımını tercih etti. O da işin 'kamuflaj kısmı' olsa gerekti...