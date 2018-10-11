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YÜKSEL AYTUĞ
11 Ekim 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Misk kedisi gibi İrlandalı

Geçen haftanın en ilginç haberiydi. İrlandalı turist, kuyumcudan pırlanta çaldı, yakalanacağını anlayınca da yuttu. Polis ve kuyumcu, hastanede değerli taşın 'doğal yollarla' çıkması için adamın odasının önünde saatlerce nöbet tuttular. Sonunda pırlanta, kolonoskopi metoduyla çıkarıldı.
Peki komedi bitti mi?
Tabii ki hayır. Değeri 40 bin dolar olan taşa büyük bir talep doğdu. Millet o taşı almak için kuyumcuya teklif üstüne teklif verdi.
Bu olay bana 'dünyanın en pahalı kahve çekirdeğini' hatırlattı.
Kahvenin adı Kopi Luwak.
Çekirdekler önce misk kedilerine yediriliyor. Ondan sonra da kedinin sindirim sisteminden geçip dışarı çıkması bekleniyor. Bağırsaklarda lezzetlenip aroma kazanan(!) çekirdekler, daha sonra işlemden geçirilip kilosu 80 dolardan satışa sunuluyor.
Neyse, daha fazla midenizi bulandırmadan konuyu burada keseyim.

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