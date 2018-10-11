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YÜKSEL AYTUĞ
11 Ekim 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Kaderin cilvesi

Cumartesi gecesi beIN Sports'ta Antalyaspor- Galatasaray maçını izliyordum. VAR'a (Video Yardımcı Hakem Uygulaması) biraz mesafeli durduğu için adı 'VAR'ı tanımayan hakem'e çıkan Cüneyt Çakır, penaltı noktasını göstermiş ama daha sonra kulaklığından gelen uyarı ile pozisyonu monitörden tekrar izleyerek ilk kez kararını iptal etmişti.
Devre arasında kanalları gezerken, tv8'de 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında 'şov yapan' FIFA kokartlı hakemimiz Çakır'a rastlamayayım mı!
Peki söylediği şarkı hangisiydi dersiniz?
'Bir gün belki hayattan/ Geçmişteki günlerden/ Bir teselli ararsın/Bak o zaman resmime...' Hani aylarca kafa yorup kurgulasan, bu kadarını beceremezsin...

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