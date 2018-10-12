'Jet Sosyete', çarşamba akşamı yeni kanalı tv8'de gala yaptı. Belli ki Gülse Birsel, yaz boyunca klavye başında fazla mesai yapmış, topu, tüfeği ne varsa ilk bölümde ateşlemiş.

Dünya üzerinde en babayiğit komedi dizisinin süresi 35 dakikayı geçmezken, televizyon gibi uçucu bir sathın üzerinde 1.5 saat boyunca insanları güldürmeye çalışmak, pek akıllı işi değil. Bir insanı yarım saatten fazla gülmeye zorlamak, sonunda işkenceye dönüşür. Tıpkı ayağına tuz sürüp keçiye yalatmak gibi. Önce gıdıklanıp gülmeye başlarsınız, sonra acıdan gözlerinizden yaş gelir. Sezonun sürprizi ise 'baba' karakteriyle diziye katılan Ozan Güven oldu.

Tipin yaratılmasında fazlaca bir kalem hüneri göremedim.

İş, neredeyse tamamen Ozan'ın oyunculuk gücüne terk edilmiş gibi.

'Jet Sosyete' hakkındaki görüşümde bir değişiklik yok. 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya'da gülüyordum, bunda ise sadece gülümseyebiliyorum. Yine de yolları açık olsun.